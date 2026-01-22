От атак ВСУ в 2026 году пострадали 227 человек, 56 из них погибли, в том числе трое детей.

Такие данные привела уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Чаще всего налетам врага подвергаются Херсонская, Воронежская, Брянская и Курская области. ВСУ атакуют ежедневно.

В ответ на подобные удары ВС России бьют по военной инфраструктуре Украины и местам расположения личного состава, передает РИА Новости.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что чаще всего россияне страдают от иностранного вооружения, поставляемого Киеву.