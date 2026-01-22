Нарышкин назвал угрозу масштабной войны всё более реальной

Планы "коалиции желающих" ведут к росту напряжения на международной арене и создают условия для масштабного военного конфликта.

Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Причина в том, что коалиция пытается сорвать процесс урегулирования ситуации на Украине, продвигая формат договоренностей, на которые не согласна Москва.

"Условия, которые не только не уничтожают первопричины конфликта, первопричины украинского кризиса, но и существенным образом усложняют международную обстановку", - сообщил он в интервью РИА Новости.

"Коалиция желающих" - это объединение из более 30 государств, которые поддерживают Киев. В последний раз они собирались 6 января в Париже, договорившись разместить военный контингент на Украине по завершении конфликта. В Москве назвали такой сценарий категорически неприемлемым.