Виктория и Дэвид Бекхэм поставили сыну условие для примирения

После того, как 26-летний Бруклин на весь мир раскрыл детали конфликта с родителями, модельером Викторией Бекхэм и футболистом Дэвидом Бекхэмом, разразился скандал. В близком окружении пары говорят, что Виктория вне себя от обиды и ярости.

Как рассказали в окружении семьи, Бекхэмы "крайне разочарованы" поступком сына, при этом, как и любые родители, они все равно любят его, несмотря ни на что. Тем не менее, пара видит только один выход из ситуации - Бруклин должен развестись с Николой Пельтц.

"Он всегда будет их мальчиком, и для него всегда найдется место в их доме. Однако они перепробовали всё, что могли, чтобы наладить с ним отношения, но ничего не вышло. Теперь кажется, что пути назад нет, пока он все еще с Николой", - рассказал The Sun человек, знакомый с ситуацией.

Говорят, переживают даже родители Виктории и Дэвида. Они расстроены из-за этого конфликта и буквально разрываются, потому что любят и внука и детей.

Напомним, Бруклин впервые прокомментировал слухи о проблемах в семье. Он подтвердил, что порвал все связи с родителями, которые годами его якобы контролировали и делали все, чтобы в СМИ их семья была представлена в безупречном свете.

По словам старшего сына Бекхэмов, его невеста, а впоследствии и супруга Никола Пельтц им категорически не понравилась, они делали все, чтобы их свадьба не состоялась. В заключение он добавил, что не настроен мириться с родственниками, а хочет жить вне камер в теплой семейной обстановке, о которой в собственной семье мог лишь мечтать.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>