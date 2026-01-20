Саша Черно из "Дома-2" хочет официально признать сына инвалидом

Сыну Александры Черно и Иосифа Оганесяна пять лет, но Стефан практически не разговаривает и нуждается в дорогостоящем лечении. Однако, как уверены зрители скандально известного реалити-шоу "Дом-2", родители вместо того, чтобы заниматься мальчиком, пытаются устроить свою жизнь.

В ночь на 12 декабря 2025 года Стефан в очередной раз попал в реанимацию с приступом эпилепсии. Об этом Саша и Иосиф поспешили рассказать на своих страницах в соцсетях. Пока врачи спасали ребенка, его родители транслировали в Сеть свои эмоции.

Теперь же Черно решила официально признать сына инвалидом. Для этого ей необходимо собрать полный пакет документов. Александра призналась, что приняла такое решение после консультаций со специалистами.

"Я считаю, что в нашем случае, наверное, все-таки необходимо делать инвалидность. Поймите, я очень долго не принимала диагноз. Но, когда стала все изучать, то многое поняла. Сейчас я считаю, что инвалидность нам делать необходимо. Ее, если вдруг ребенку станет легче, если вдруг, например, уйдем в ремиссию, можно будет просто аннулировать", - рассуждает Черно на шоу "Пусть говорят".

Если у ребенка будет инвалидность, семья сможет получать всестороннюю поддержку от государства, например, финансовую.

