Европейские политики "и хором, и поодиночке" пытаются убедить Соединенные Штаты вновь стать главным спонсором киевского режима. На это указал в четверг, 22 января, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Как подчеркнул политик, "коалиция желающих" пытается сорвать мирный процесс по Украине и создает условия для наращивания конфликтного потенциала, вплоть до развязывания масштабного военного конфликта.

Представители пресловутой коалиции пытаются навязать Москве заведомо неприемлемые условия, которые не только не уничтожают первопричины конфликта, первопричины украинского кризиса, но и существенным образом усложняют международную обстановку, цитирует Нарышкина РИА Новости.

Между тем тема поддержки киевского режима отошла на второй план — Европа боится притязаний США на Гренландию, поэтому между союзниками по НАТО возник острый раскол. Эти разногласия помешали принятию на Всемирном экономическом форуме в Давосе плана финансовой помощи Украине на 800 миллиардов долларов.

Процесс мирного урегулирования конфликта на Украине продолжается. 22 января в Москве ждут спецпосланник президента США Стивена Уиткоффа для продолжения диалога по этой теме. Российский лидер Владимир Путин отметил вклад американских властей в поиск решения украинской проблемы.