Известный артист кинул Волочкову прямо в ее юбилей

20 января Анастасия Волочкова отметила круглую дату. Скандально известной балерине исполнилось 50 лет. По такому случаю артистка устроила праздничный концерт с участием друзей артистов. На сцене отметились "Барби" отечественной сцены Татьяна Тузова, модель и певица Анна Калашникова, партнер Волочковой по шоу "Одержимость" Марчел и другие.

Должен был присутствовать и Никита Джигурда, с которым Анастасия недавно помирилась после конфликта из-за интимного домашнего видео. Однако артист бросил именинницу прямо в ее юбилей. Оказалось, что актер не смог посетить мероприятие из-за своей супруги, прославленной фигуристки Марины Анисиной. Та поставила ему условие, что если он явится на праздник, она с ним разведется.

"Моя богиня Анис, узнав, что я еду поздравлять Волочкову, устроила грандиозный скандал и выкатила мне ультиматум. Если я поеду на юбилей, Анисина подает на развод и выставляет мои вещи, чтобы я с ними переехал жить к Волочковой!" - объявил на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Никита.

Он сообщил, что балерина "попросила лично" его присутствовать на юбилее, он хотел поздравить ее со сцены, но не смог переубедить жену "и стал подкаблучником". "Извини меня, Настенька!" - покаялся перед балериной Джигурда.

Отметим, что на празднике отсутствовали и самые близкие люди Анастасии - мать Тамара и дочь Ариадна.

