Российские бойцы в рамках специальной военной операции нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области. Об этом рассказало в четверг, 22 января, Министерство обороны России.

Как уточнило оборонное ведомство, речь идет про переправу в районе Лысогубовки, которую использовали в своих интересах Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Специалисты войск беспилотных систем ВС России использовали беспилотники "Герань", чтобы лишить украинских националистов возможности использовать железнодорожный мост через реку Сейм, цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.

20 января ВС России нанесли серию высокоточных ударов по инфраструктуре ВСУ в Киеве, Днепропетровске, Павлограде и Полтаве, а также в Харьковской области и в подконтрольной Киеву части Запорожья. Военные цели на Украине ликвидируют в ответ на атаки на российскую энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

19 января сообщалось, что российские военные освободили населенные пункты Новопавловка (Донецкая Народная Республика) и Павловка (Запорожская область). Отличились подразделения группировок войск "Центр" и "Днепр".