Сугробы в Москве снова вырастут

В последнюю неделю января возобновится тенденция роста сугробов в Москве и Подмосковье. Об этом предупредил в четверг, 22 января, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как уточнил эксперт, небольшой снег возможен в ближайшие два дня, но никакого влияния на снежный покров он не окажет — осадков будет совсем мало.

Затем в субботу и в воскресенье, 24-25 января, прогнозируются сильные морозы, без осадков, в целом будет сухая погода

Снегопады возобновятся в Москве в понедельник, 26 января, во второй половине дня. Хотя сильными они не будут, все-таки за два дня снежный покров в столице подрастет на два-четыре сантиметра, цитирует Леуса РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд высказался о продолжительности новой морозной волны в столичном регионе. Эксперт отметил, что "ответить так четко и ясно — это довольно сложно". Однако предварительные прогнозы говорят, что с 28 января температура начнет повышаться.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что нынешний январь имеет все шансы войти в топ-3 самых холодных январей XXI века. Он также прогнозировал, что в средней полосе России морозы с 22 января морозы день ото дня будут крепчать.