Российские войска прорвали ещё один участок линии обороны неонацистов в Харьковской области. Поступают сообщения, что противник утратил контроль над селом Дегтярное, а наши бойцы продвинулись сразу на 14 километров. Южнее освобождённого Волчанска идут штурмы в трёх населённых пунктах. В оперативном окружении - десятки боевиков. А во временно оккупированных городах Орехов и Запорожье прогремели мощные взрывы.

В небе - шум винтов. На земле – грохот пулеметных очередей. Но все мимо. Таранный удар. И там, где секунды назад была база ВСУ, столб пламени и груды обломков. Кадры знаковые. Российские войска уже беспрепятственно атакуют дронами Запорожье. А город Орехов, прикрывающий областной центр, со дня на день может оказаться в огненном мешке.

О ротации и подкреплении в Орехове можно забыть. Десантники подрывают бронетехнику, антенны, и пикапы с националистами, провизией и боекомплектом. Шансов вытащить машины из-под огня у ВСУ никаких. Просто потому, что от машин не остается ничего, кроме обугленного кузова.

Ночью по Орехову был нанесен массированный удар. В ДНР такой же шквал реактивных снарядов обрушился на Миньковку. Утром блиндажи и подвалы, где прятались националисты, плотно обработали еще и дронами. И сегодня бойцы сообщили – этот крупнейший укрепрайон ВСУ всего в 18 километрах от Краматорска брошен.

А еще накануне бандеровцы окончательно потеряли село Новое Шахово. Оно тоже на пути к Краматорской агломерации. Охват этой важнейшей для ВСУ линии обороны в Донбассе идет стремительно. Позиции противника, что в Краматорске, что Славянске, уже спокойно достает ствольная артиллерия. Тем более, дивизионы "Ураганов".

На севере российские войска прорвали еще один новый участок границы Белгородской области с Харьковской. Националистов выбили из села Дегтярное. Причем, накат оказался настолько неожиданным, что за несколько часов ВСУ потеряли 14 квадратных километров территории.

В эти минуты идет штурм еще трех поселков. Нестярное пока под плотным огнем. А в Семеновке и Графском штурмовики уже продвигаются по улицам. Причем, в Графском российские бойцы загнали бандеровцев в центр поселка. Отрезали все пути отхода. В полном окружении сейчас находятся не больше 20 националистов. И вряд ли они будут сопротивляться до последнего патрона.