Вена закрывает музеи великих композиторов из-за нехватки денег

Одна из главных культурных столиц Европы и родина классической музыки - Вена - закрывает музеи великих композиторов. Квартира Шуберта уже не работает. С марта такая же участь ждет дома Штрауса и Гайдна. Еще несколько учреждений сократят часы работы. В бюджете нет денег на их содержание.

Жесткие меры экономии коснутся и других сфер. Например, проезд в общественном транспорте подорожает на треть. Кризис переживает не только Австрия. К примеру, недвижимость по всей Европе за 16 лет подорожала более чем в 2 раза. Это многократно превышает рост доходов населения, особенно молодежи.

Как следствие - юноши и девушки всё чаще остаются жить с родителями. А главное - откладывают создание семьи и рождение детей, что еще больше усугубляет демографическую ситуацию.