Грабители с битами и мачете обнесли салон швейцарских часов в Лондоне

Дерзкое ограбление в Лондоне. Нападению банды преступников подвергся салон известного бренда швейцарских часов в самом центре британской столицы. Все произошло в разгар рабочего дня.

Шестеро злоумышленников прибыли на место преступления на мопедах. Действовали четко и слаженно. Пока основная группа, вооруженная монтировками и битами, обчищала витрины магазина, один из бандитов остался на улице и, угрожая мачете, разгонял прохожих. Весь процесс занял не больше пары минут. Примчавшиеся на место происшествия полицейские застали лишь разбитые витрины.

За последние годы Европу и Запад в целом, буквально захлестнула волна краж дорогих часов. Зачастую нападению подвергаются не столько бутики, сколько сами владельцы элитных экземпляров. По данным экспертов, стоимость украденных аксессуаров уже превышает 2 миллиарда долларов.