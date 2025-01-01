Собянин: Более 3,2 млн гостей принял в 2025 году Московский зоопарк

Более трёх миллионов посетителей принял Московский зоопарк в прошлом году. Об итогах плодотворной работы, а также о новых обитателях и вольерах рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Так, открылись две экспозиции с редкими животными: павильон с малайскими медвежатами, а также бассейн с гигантскими выдрами, просторный вольер, который стилизован под тропические леса Амазонки.

А в парке "Сокольники" заработал современный Центр восстановления и адаптации птиц, где хищных пернатых лечат и выпускают в дикую природу.