В Петербурге пациенту имплантировали в сердце два искусственных желудочка

Механическим тонометром измерять надежнее - не подводит. Но и он не чувствует пульса. Стрелка на шкале не дрогнула. Медицинским феноменом Антона Павлова сделали петербургские кардиохирурги. Его сердце теперь наполовину искусственное.

"У пациентов с данным типом устройства, механической поддержки кровообращения, нет пульса. В связи с тем, что насосы работают в постоянном режиме. То есть поток создается ламинарный, а не пульсовой, как мы привыкли. Так как у пациента нет пульса, соответственно, измерить давление классическим способом ему невозможно", - рассказала Наталья Платонова, заведующая отделением кардиологии №1 Городской Мариинской больницы.

Жил, воспитывал двоих детей и не подозревал, что сердце работает на износ. Каждые полгода пневмония. Отеки. А потом и вовсе не смог встать. Оказалось - рецидивирующая тромбоэмболия легочной артерии.

В Мариинскую больницу пациента привезли в критическом состоянии. Ни жив ни мертв - такие были показатели работы сердца. Мужчина задыхался. Его сразу поместили в кардиохирургическую реанимацию, а дальше - сложнейшая операция.

Пациенту нужно было новое здоровое сердце. Но трансплантации помешали абсолютные противопоказания. Чтобы спасти Антону жизнь, бригада хирургов пошла на такую операцию, которой в России не делали. Впервые пациенту с тяжелой кардиомиопатией имплантировали сразу два искусственных желудочка.

"Была проблема синхронизировать два искусственных левых желудочка. У человека это синхронизируется на уровне головного мозга, вегетативной нервной системы, гуморальной системы. А здесь две железки, которые мы должны были сами искусственно адаптировать друг к другу. И это нашим анестезиологам и реаниматологам удалось", - отметил Геннадий Хубулава, главный кардиохирург Северо-Западного федерального округа РФ, заслуженный врач России.

Спит Антон хорошо. Устройства для механической поддержки кровообращения - в специальных сумках. Заряда батарей хватает на 17 часов - техника заранее предупредит, если что-то пойдет не так. Бегать пока нельзя, кофе нежелательно, на зелень, богатую витаминами, тоже просили не налегать.

"У меня никаких ограничений. К сумкам я привык. Мне не мешают. Три килограмма же каждая. Привычка, на автомате", - говорит Антон Павлов, пациент.

Три месяца в больнице под постоянным наблюдением. Но теперь Антон возвращается домой. Соблюдая все рекомендации докторов, уникальный пациент будет ждать сердце донора.