В Москве стартовал VI сезон Всероссийского конкурса "Ты в игре"

Поддержка ярких спортивных проектов для активного образа жизни. В Москве стартовал шестой сезон Всероссийского конкурса "Ты в игре". В церемонии открытия приняли участие известные атлеты и министр спорта Михаил Дегтярёв.

Соревнование с каждым годом набирает популярность. Свои инициативы направляют жители всех регионов страны. За прошлые сезоны к конкурсу присоединились свыше 20 миллионов человек.

В этом году основных номинаций - 5, и ещё 3 от партнёров. Особое внимание - детскому спорту. Победители смогут реализовать свой проект и получат денежные призы. Приём заявок продлится до конца марта.