В центральные регионы страны после небольшой передышки снова идут трескучие морозы. В столице уже в эти выходные синоптики обещают более 20 градусов ниже ноля. Аномально холодно сейчас в Сибири. Так, в Бурятии столбики термометров местами показывают минус 56. А на Дальнем Востоке продолжают ликвидировать последствия сильнейших циклонов. На Камчатке для принудительного схода снежных лавин привлекли военных.

На Камчатке артиллеристы береговых войск Тихоокеанского флота провели профилактический обстрел склонов Вилючинского вулкана, чтобы снизить лавинную опасность.

Для обстрелов склона военные используют советскую гаубицу Д-30, потому что ее калибр и мощность позволяют эффективно воздействовать на снежные массы на такой высоте. Контролируемый спуск не только снимает опасность на данный момент, но и стабилизирует снежный покров на склоне и позволяет на время забыть об угрозе. Эту зиму на Камчатке называют экстраординарной, многометровые сугробы скопились не только на склонах, но и в городе.

Спасатели МЧС спешат к мальчику, который провалился в снежную ловушку. 10-летний мальчик угодил в так называемую "линзу" - пустоту, образовавшуюся в сугробе из-за перепада температур. Медицинская помощь школьнику не потребовалась. Спасатели также помогли пенсионеру, который не мог передвигаться по сугробам на костылях. Мужчину доставили домой на снегоходе.

В республике Бурятия бушуют рекордные морозы. В Улан-Уде введен режим "черного неба" - это означает, что из-за низких температур и определенных метеоусловий вредные примеси в атмосфере не рассеиваются. Это приводит к тому, что резко падает видимость. Школьник переведены на дистант. Людям рекомендовано без необходимости не выходить из дома.

В селе Тохорюкта Хоринского района столбик термометра сегодня утром опустился до отметки минус 56 градусов - об этом на своем канале рассказал глава республики. По прогнозам синоптиков, аномально холодная погода, на 13-14 градусов ниже климатической нормы, сохранится в Бурятии как минимум до конца недели.

Необычное природное явление наблюдали жители Калининградской области. На побережье в Зеленоградске из-за резких перепадов температуры и волнения моря образовался так называемый "блинчатый лед" — округлые ледяные пластины, похожие на гигантские блины или ледяные кувшинки.

Серьезные морозы придут и в Москву, понижение температуры жители ощущают уже сегодня. Пик похолодания придется на воскресенье, 25 января. Эта дата может стать самым холодным днем зимы: ночью температура в городе может опуститься до минус 28 градусов, а по области — до минус 30.