Врачи рассказали состоянии пострадавших при обрушении ТЦ в Новосибирске

В Новосибирске продолжается разбор завалов обрушившегося торгового центра.

Идет поисковая операция. В городе объявлен режим повышенной готовности для соответствующих служб, передает "Интерфакс".

Обрушение кровли у самовольно построенного ТЦ в Новосибирске произошло накануне вечером. Крыша не выдержала веса скопившего снега и рухнула на площади 600 квадратных метров. Погиб мужчина, пострадали две женщины. Их состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Одна лежит в травматологическом отделении. Вторую отпустили на амбулаторное лечение после осмотра в больнице.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержан собственник ТЦ. Городские власти заявили, что это здание было построено без необходимых разрешений.