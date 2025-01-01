"Буржуй" Валерий Николаев объявился после нескольких лет забвения

В 90-ые и 00-ые актер Валерий Николаев считался одним из самых красивых, востребованных и успешных актеров. Он снялся в таких фильмах как "День рождения Буржуя", "Next", "Улицы разбитых фонарей", "Бальзаковский возраст".

Однако в какой-то момент карьера артиста покатилась под откос из-за ряда скандалов и проблем в личной и общественной жизни. Актер боролся с зависимостями, находился в спецприемнике, а потом и вовсе пропал со всех радаров.

И вот спустя несколько лет забвения Валерий Николаев возрождает карьеру. Так, в 2025 году с участием актера вышел фильм "Мой брат — клон", а в начале этого года премьера "Добрый доктор" с Юрием Стояновым в главной роли.

Кроме того, известный артист возвращается и в репертуарный театр. Валерий Николаев задействован в главной роли в спектакле Эдуарда Боякова "Лавр", передает "КП".

"Человек, ищущий свой духовный путь и встречающий тяжелые моменты на этом пути, непременно будет пересекаться с тем, что происходило в жизни Лавра. Путь, которым мой герой идет, долог и тяжел. И Лавр не уверен, что движется в правильном направлении. Каждый из нас в тот или иной момент испытывает подобные сомнения. Только когда мы способны понимать знаки, которые нам посылаются свыше, когда мы не теряем связь с Тем, Кто их посылает, вот тогда путь наш, пожалуй, правильный", - рассуждает Николаев.

