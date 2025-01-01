Судьба пловца Свечникова выяснилась благодаря ДНК-тесту

Результаты ДНК-исследования подтверждают, что найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом рассказала в четверг, 22 января, его мама Галина.

Женщина рассказала телеканалу "Матч ТВ", что экспертиза генетического материала подтвердила гибель Николая Свечникова: "Да, сейчас узнала".

29-летний пловец в августе 2025 года участвовал в межконтинентальном заплыве через Босфор. Он стартовал в назначенное время, но к финишу не пришел. Пять месяцев его местонахождение и судьба оставались неизвестными, поиски ничего не дали.

20 января на острове в Босфоре обнаружили останки — мужское тело в гидрокостюме. Правоохранительные органы Турции обратились к родителям пропавшего Свечникова за генетическим материалом. Предварительно, по фотографиям, представители ближайшего окружения пловца подтверждали "на 99%", что это Николай.

Причина трагедии пока неизвестна. Высказываются предположения, что во время заплыва у Николая Свечникова могла случиться судорога или еще какие-то физиологические проблемы. Другие участники и организаторы мероприятия этого не заметили.

Родственники Свечникова не раз высказывали претензии к организации заплыва через Босфор, которые не обеспечили надлежащие меры безопасности. Несмотря на трагедию с российским пловцом, никаких изменений при подготовке к очередному заплыву сделано не было — прежние риски сохранились, указывали в окружении Николая.