В Москве задержали агента молдавских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали в Москве агента молдавских спецслужб, который прилетел в столицу для выполнения задания.

У него изъяли средства связи, где обнаружили переписку с сотрудником молдавской спецслужбы, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Мужчина арестован, Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее ФСБ задержала жителя Москвы за сбор данных о российских военных для Украины. За государственную измену ему грозит пожизненный срок.