Подросток ударил ножом женщину-охранника в лицее в Татарстане

В Татарстане подросток с ножом ворвался в школу и напал на женщину-охранницу.

Инцидент произошел в Нижнекамском многопрофильном лицее №37. Сначала 13-летний лицеист ранил охранницу, а затем взорвал петарды внутри учебного заведения, пишет Telegram-канал SHOT. Женщина получила рану руки, ей оказали медицинскую помощь.

Из здания эвакуировали всех учащихся. Никто из них не пострадал. На месте работают экстренные службы.

В настоящий момент ученика с ножом задержали, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. Мотивы преступления пока неизвестны.