Стороны переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся на завершающей стадии. Такое заявление сделал в четверг, 22 января, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

Чиновник, который вечером 22 января отправится в Москву, подтвердил, что оптимистично настроен по поводу перспектив дипломатического урегулирования украинского конфликта.

Уиткофф отметил достигнутый прогресс и уточнил, что урегулирование свелось к решению одного вопроса. Однако уточнять, о чем именно идет речь, представитель американского лидера не стал.

Соединенные Штаты настроены на успешное завершение урегулирования на Украине, цитирует посланника президента Соединенных Штатов ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что процесс урегулирования конфликта на Украине затягивается по причине позиции украинских властей, в то время как Россия готова подписать соглашение, а ее глава Владимир Путин "готов пойти на сделку".

При этом предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что сохраняются разногласия по ряду пунктов проекта мирного соглашения. Как заверил утративший легитимность президент Украины, "мы очень хорошо работали с американской стороной", однако "просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне".