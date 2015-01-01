Министра транспорта Кубани с заместителями отправили под арест

Министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев помещен под арест в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Об этом в четверг, 22 января, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Как сообщает "Коммерсантъ", Переверзев арестован до 19 марта. Аналогичная мера пресечения избрана двум заместителям министра.

Издание уточняет, что расследование связано с хищением бюджетных средств при реализации государственных контрактов на обслуживание дорог. Накануне ареста у Переверзева, возглавляющего кубанский Минтранс с 2015 года, прошли обыски.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели обыск у главы Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Максима Бондаренко. Это связано с нарушениями, выявленными при строительстве социального объекта в рамках национального проекта "Демография".

Интересный способ противодействия коррупции ввели в Нижегородской области. Местные чиновники будут получать премии в размере 50% от месячного оклада за сообщения о попытке их склонения к взяточничеству. Соответствующий указ главы региона начал действовать 1 января 2026 года.