Лоза решил предохраняться при контактах с Долиной

Лариса Долина оскандалилась после того, как стала жертвой мошенников. Певица продала квартиру, думая, что это часть операции по поимке преступников, а когда осознала, что действительно лишилась жилья, отказалась передавать недвижимость покупательнице Полине Лурье.

Однако 19 января Ларису Долину все же выселили из роскошной квартиры в Хамовниках. Приставы, полицейские, понятые, а также адвокат новой хозяйки жилья Полины Лурье Светлана Свириденко и адвокат певицы Мария Пухова приехали к многоэтажке, чтобы поставить точку в скандальной истории.

Шумиха продолжалась на протяжении нескольких месяцев, ее обсуждали даже представители шоу-бизнеса. Некоторые коллеги встали на сторону Ларисы Долиной, другие же ее не поддержали. До сих пор эта тема муссируется в СМИ.

Журналисты связались с певцом Юрием Лозой и прямо спросили, заключил бы он сделку с Ларисой Долиной на фоне всей этой истории. Тот ответил согласием, дав понять, что пошел бы на риск. "Ну, предохранялся бы каким-то образом через адвоката. То есть... Ну, на всякий случай", - спохватился Лоза в беседе с Teleprogramma.org.

Однако певец не исключает, что теперь Лариса Долина находится под ударом. "Вы поймите, что если человек говорит, что его так развели, то он вменяемый, правильно? Один поддается гипнозу, другой нет. И если Долина сама признает, что ее можно "развести", то это создает определенные риски для любой серьезной сделки с ней в будущем", - высказал мнение певец.

