Напавший на школу в Татарстане хотел отомстить за смерть своей подруги

У парня, который напал с ножом на школу в Нижнекамска, мог случиться срыв из-за смерти подруги.

Девушка погибла несколько дней назад – они снимала тик-токи на крыше дома на улице Строителей и упала. Вчера школьницу похоронили. Она была одной из немногих друзей парня.

При этом SHOT пишет, что поводом для нападения стал затяжной конфликт подростка с одноклассниками.

Инцидент в Нижнекамском многопрофильном лицее №37 произошел утром 22 января. Ученик ранил 53-летнюю уборщицу, а после выстрелил из сигнального устройства. При этом он сам поранился. Женщина получила рану руки, ей оказали медицинскую помощь.

Из здания эвакуировали всех учащихся. Никто из них не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство и халатности.