Запад оценил заявление Путина об Арктике: "Послание ясно"

Российский лидер Владимир Путин послал ясный сигнал западным странам в своем выступлении 21 января на заседании Совета безопасности. Об этом пишут итальянские журналисты.

Как отмечает L'Antidiplomatico, "послание ясно: по мере того, как Арктика становится новым геополитическим фронтом, Кремль утверждает внутреннюю стабильность, политический контроль и способность реагировать на социальные потребности".

В публикации издания говорится, что Россия характеризует себя как "глобального игрока и государство, которое "прислушивается" к своим гражданам".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что из-за действий НАТО Арктика — некогда мирный регион — превращается в зону геополитической конкуренции. Однако Западу следует помнить, что попытки создавать угрозы безопасности России как полноправному члену Арктического сообщества будут иметь для их авторов самые серьезные последствия.

Этому предшествовала попытка генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте обвинить Россию в обострении геополитической обстановки вокруг Арктики и, в частности, Гренландии. Политик заявил, что на тему сдерживания России в Арктике "была очень хорошая дискуссия в НАТО".