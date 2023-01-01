Россиянам объяснили, кто сможет оформить в 2026 году досрочную пенсию

В 2026 году на пенсию по старости на общих основаниях смогут выйти мужчины, которым исполнится 64 года, и женщины, достигшие возраста 59 лет. Об этом рассказал в четверг, 22 января, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Как напомнил специалист в интервью агентству "Прайм", для назначения страховой пенсии по старости, включая досрочную, требуются минимум 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Если стажа не хватает, можно приобрести его, но максимум 7,5 года.

Досрочно выйти на пенсию в 2026 году смогут мужчины в 62 года при наличии 42 лет стажа и женщины в возрасте 57 лет при стаже 37 лет. При этом матери троих детей могут оформить пенсионные выплаты в 57 лет, четверых детей — в 56 лет. Если в семье пятеро и более детей, пенсия по старости может быть назначена в 50 лет.

Ранее профессор Александр Сафонов рассказал, почему никто не вышел на пенсию по старости в 2025 году. Эксперт пояснил, что это сопряжено с графиком перехода к новому пенсионному возрасту. С 2023 по 2028 год пенсионный возраст ежегодно увеличивается на один год, поэтому выход на пенсию осуществляется в 2024, 2026 и 2028 годах, затрагивая женщин 1966-1968 годов рождения и мужчин 1961-1963 годов рождения.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что государство должно гарантировать выплату пенсий в полном объеме, а также их рост темпами не ниже инфляции. Средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда.