Песков обозначил время прибытия Уиткоффа и Кушнера в Москву

Спецпосланник президента США Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер прибудут в Москву сегодня после 7-8 часов вечера.

Как ожидается, американские политики встретятся с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят украинское урегулирование и другие сопутствующие темы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По итогам встречи состоится брифинг для журналистов, его проведет помощник президента России Юрий Ушаков.

"Мы ожидаем, что после разговора, но нужно отдавать отчет, что это будет достаточно поздно, мы организуем такой же конференц-колл", - подчеркнул Песков.

Встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа станет уже седьмой. Последний раз они виделись в начале декабря.