Собянин рассказал о планах развития дорог для обслуживания "Большого Сити"

Около 25 километров дорог построят в Москве для обслуживания "Большого Сити". Это один из важных столичных центров экономической активности, который расположен на территории сразу четырёх округов.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, новые дороги обеспечат жилому и деловому кластеру транспортную доступность и связь между городскими районами.

В рамках проекта модернизируют набережную, построят мост-парус у Новозаводской улицы и два велопешеходных сооружения через Москву-реку. Также в планах возвести около 18 километров дорог, реконструировать ключевые улицы и сделать новые развязки. В районе появятся дополнительные маршруты наземного транспорта.