Кремль отреагировал на угрозу Киева убивать 50 тысяч россиян в месяц

В Кремле не оставили без внимания заявление нового украинского министра обороны Михаила Федорова о том, что необходимо убивать по 50 тысяч россиян каждый месяц. Об этом рассказал в четверг, 22 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

После назначения главой военного ведомства Федоров заявил, что одна из стратегических целей Украины в войне — убивать 50 тысяч российских солдат в месяц. По его словам, об этом его просил лично предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Песков заявил, что российские власти на это "внимание обратили", однако "специальная военная операция продолжается". Политик подчеркнул, что "настает время для [киевского] режима принимать соответствующие решения и брать ответственность на себя", сообщает ТАСС.

Заявление Федорова раскритиковали в Верховной раде. Нардеп Анна Скороход заявила, что у нынешних властей Украины "какая-то стратегия больная", ведь целью должно быть не увеличение количества убитых, а завершение боевых действий и "возвращение с фронта ребят, которые уже просто морально и физически устали".