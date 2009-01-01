Косплеит? Раздетого Трампа усадили на белого медведя

Британский журнал The Economist опубликовал обложку с голым президентом США Дональдом Трампом на белом медведе – символе Гренландии.

Выпуск вызвал широкий резонанс в политических и медийных кругах. Номер посвящен дискуссиям вокруг планов Трампа присвоить Гренландию.

На обложке американский лидер изображен с голым торсом верхом на белом медведе. В образе просматривается прямая отсылка к фотосессии Владимира Путина в 2009 году: тогда российский лидер был запечатлен на коне без рубашки. Те кадры разошлись по интернету, в том числе пользователи сделали коллаж с Путиным на буром медведе.

"Вы знаете, я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал. Но фотографии такие есть", - сказал российский президент в интервью американскому телеканалу NBC в 2018 году.

Буквально накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал, что увидел в действиях Трампа желание стать как Путин.

"Трампу хочется навечно остаться в истории. И одновременно стать как президент России. Последнее невозможно", - сказал он.