Предполагаемый самолет Стива Уиткоффа вылетел из Цюриха в Москву

Стив Уиткофф в четверг прилетит в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, переговоры начнутся около 7-8 вечера.

Около 18:40 по московскому времени самолет такого же класса, который использует Стивен Уиткофф для своих перелетов, вылетел из Цюриха и направился на север Европы. Два дня назад этот Bombardier Global 7500 приземлился в аэропорту города.

Встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа станет уже седьмой. Последний раз они виделись в начале декабря.

Сам Уиткофф ранее заявил, что стороны переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся на завершающей стадии. По его словам, он оптимистично настроен по поводу перспектив дипломатического урегулирования конфликта.