Внесение Россией 1 миллиарда долларов в "Совет мира" по сектору Газа, который формирует американское правительство, потребует разблокировки российских активов на Западе. На это указал в четверг, 22 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, пока нет ясности относительно юридических тонкостей по оформлению такого взноса, однако "это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов" в отношении активов России, замороженных под предлогом санкций.

Это не означает, что власти России "утратили все надежды на возвращение наших активов", подчеркнул Песков. Москва продолжит борьбу за свои права и будет "задействовать все возможные инструменты для того, чтобы эти активы были разблокированы", сообщает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему позвал российского лидера в "Совет мира". По словам Трампа, такие приглашения получили "люди, которые имеют огромное влияние", поэтому и Владимир Путин "был приглашен". Американский политик отметил, что президент России согласился поработать в "Совете мира".

Руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов подчеркнул, что прежде "надо посмотреть, что именно игроки мировой политики предлагают России". Важно, в частности, что можно получить конкретно для российских интересов в "Совете мира".