Собянин и Мурашко осмотрели будущий родильный дом в ГКБ имени Вересаева

Родильный дом в обновлённом корпусе больницы имени Вересаева осмотрели сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Здесь созданы все условия для будущих мам.

Светлые комфортные палаты уже готовы принять матерей с новорожденными. После модернизации сложно поверить, что этот 7-этажный корпус больницы Вересаева на севере Москвы был построен 40 лет назад. Полную реконструкцию здания провели всего за полтора года. Теперь здесь расположится новый современный роддом.

В родильном отделении 14 таких индивидуальных боксов повышенной комфортности. Здесь самое новое и современное оборудование. А рядом, на этом же этаже, две операционные, где в случае необходимости смогут экстренно провести высокотехнологичные вмешательства.

Оборудование экспертного класса, комфортные условия для врачей и пациентов. И если раньше роддом находился в стороне, то теперь - на одной территории многопрофильной больницы. С другими корпусами здание связывает подземный переход.

"Мы вместе с Министерством здравоохранения, по сути дела, реновируем всю систему оказания медицинской помощи женщинам, родовспоможения, создаем новые медицинские центры, женские центры, перинатальные дома, роддома в составе крупных функциональных клиник, по сути дела, это уже нового поколения система, которая намного эффективнее, где оказывают медицинскую помощь для будущих мам, для детишек, которые иногда рождаются с серьёзными проблемами, у врачей теперь есть полный спектр представления медицинских услуг для того, чтобы они были здоровыми, своевременно получали медицинскую помощь", - отметил Собянин.

Мэр поблагодарил министра здравоохранения страны Михаила Мурашко за поддержку в рамках Национального проекта "Семья". Переоснащение перинатальных центров, новейшее оборудование - все это повышает уровень и качество медицинской помощи.

"Президентская программа реализуется четко и в срок и то, что сегодня делает Москва, это передовые решения, вот мы сейчас прошли по самым критичным помещениям, это касается и операционных, и реанимационных, родильный зал, начиная с приёмного покоя, все сделано по принципу безопасности матери и ребенка", - сообщил Мурашко.

Роддом сможет одновременно принять более 170 пациенток. На двух этажах расположится отделение реанимации и интенсивной терапии, рассчитанное на 15 коек. Здесь смогут выхаживать недоношенных младенцев с экстремально низкой массой тела.

"Все оборудование фиксирует любые изменения показателей пациента, причем в режиме реального времени, и в режиме реального времени идёт интеграция, что позволяет более качественно в любую минуту, секунду, изменения состояния со стороны женщины - оказать помощь", - рассказала Кристина Туленкова, заведующая отделением анестезиологии-реанимации.

Всего в роддоме развернули 7 операционных, в том числе экстренную - в приемном отделении. Отделение патологии беременности, стационар кратковременного пребывания, и, конечно нарядное фойе для торжественной выписки. А рядом - центр женского здоровья, который этой осенью открыли в модернизированном корпусе больницы Вересаева. Все необходимое для сохранения женского здоровья и подготовки к родам - в одном месте.

"Конечный этап создания медицинского кластера, который обеспечивает эффективную медицинскую помощь, гарантированно и безопасно, высокого качества для женского здоровья, планирования беременности, сопровождения беременности и обеспечения женщину в родах и послеродовом периоде", - отметил Игорь Парфёнов, главный врач ГКБ им. В.В. Вересаева.

Первых пациентов новый роддом примет уже в самое ближайшее время.