Для обслуживания "Большого Сити" построят около 25 км дорог

Около 25 километров дорог построят для обслуживания "Большого Сити". Здесь находятся линии метро, МЦК, МЦД, а также крупные улицы и магистрали, в том числе Ленинградский и Кутузовский проспекты. Как рассказал сегодня в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин, новые дороги нужны, чтобы обеспечить будущему жилому и деловому кластеру транспортную доступность и связь между районами.

От улицы 1812 года до Кутузовского проспекта. Несмотря на то, что реконструируемый участок дороги всего чуть больше километра, строителям в ходе работ приходится непросто.

Объект находится в условиях плотной городской застройки, рядом Москва-река и железнодорожные пути. Стоит отметить, что частично разрешённые работы проходят и ночью.

Чтобы расширить проезжую часть и в будущем повысить транспортную доступность в районе, строители буквально метр за метром перекладывают инженерные коммуникации.

"Активно ведутся работы по переустройству тепловых сетей. Это один из самых крупных фронтов, которые открыты в настоящее время в данном строительстве. Мы переустраиваем полностью водопроводные сети и ведём строительство дождевой канализации", - сообщил Дмитрий Гуртовцев, руководитель строительства.

А ещё, чтобы не останавливать движение, специалисты при необходимости в процессе работ перемещают проезжую часть. Ведь эта территория находится в непосредственной близости от Большого Сити и Делового центра и является одной из главных точек градостроительного развития. В непосредственной близости реконструируемого дорожного участка также идет обновление набережной Москвы-реки - "Западный порт". Она расположится от границы района Филёвский Парк до территории театра "Мастерская Петра Фоменко".

"Завершены работы по устройству монолитных подпорных стен в количестве 40 секций, а также по их облицовке гранитным камнем. На сегодняшний день ведутся работы по устройству парапетной части подпорной стены, по устройству водоотведения будущей набережной, а также по наружным сетям связи", - рассказал Хусейн Алоков, руководитель проекта.

В будущем набережная станет новой точкой притяжения для москвичей и гостей столицы. Там обустроят пешеходную зону, беговую и велодорожки, разобьют цветники и газоны, а в местах для тихого отдыха оборудуют лавочки и навесы.