В Москве рассказали о развитии рынка местной продукции

Сегодня в Москве в преддверии конкурса товаров местного производства "Московское качество" прошла пресс-конференция. Уже 23 января - старт приема заявок.

Предприниматели смогут продемонстрировать свою продукцию. А москвичи - выбрать лучший товар. Сегодня же специально приглашенные спикеры расскажут о том, как развивается рынок местной продукции. Благодаря импортозамещению и поддержке отечественных производителей.

"Городу это дает возможность лишний раз убедиться и увидеть, как потребляется продукция, как завозится качественная. То есть это один из видов получения объективной информации о качестве продукции в городе, которое организовано со стороны Торгово-промышленной палаты Москвы", - отметил Владимир Платонов, президент Московской торгово-промышленной палаты.