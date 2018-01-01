Капля крови расскажет! В парке "Лосиный остров" открылась научно-исследовательская лаборатория. Животных теперь там будут изучать буквально под микроскопом. Все данные отразятся в электронных паспортах. Под "прицелом" биологов - не только олени, но другие обитатели биостанции, у кого есть копыта. Главное - убедить сохатого в необходимости процедур. На какие уловки идут исследователи?

Редкие минуты, когда можно рассмотреть пятнистых оленей в природе. Животные очень пугливы. Летом их не увидеть, они прячутся в глубине. А вот зимой деваться некуда. И копытные каждое утро выходят на завтрак. Ведь самим добывать пропитание в это время года непросто. Олени не только накормлены, но и под контролем. У всех на ухе бирка. Есть и электронный паспорт. В нем отражается вся информация о здоровье.

"Мы ведем научное исследование с 2018 года. Мы смотрим их параметры развития, измеряем рост, вес, длину тела. Также берем кровь для исследований на паразиты и на другие показатели. Назрело такое решение, что нужна своя лаборатория", - отметила Ольга Шульгина, директор национального парка Лосиный остров.

И она появилась. Купили анализатор крови и микроскоп. И теперь есть возможность проводить более широкие и частые исследования. Под прицелом ветеринаров не только олени, но и все другие копытные, которые обитают в парке и на биостанции. Этой козе Маше 4 года. Нрав у нее покладистый, поэтому не сильно возмущается и разрешает собрать кровь в пробирку.

"Мы можем сократить время доставки непосредственно от животного в лабораторию. Это меняет кардинальным образом характер исследований с точки зрения информативности. Потому что, чем быстрее анализ пойдет в работу, тем он будет более информативен и тем меньше погрешностей мы будем получать", - рассказала Татьяна Марюшина, ветеринарный врач, доцент кафедры "Росбиотех".

У козы Маши со здоровьем все в порядке. Об этом в лаборатории узнали уже через несколько минут после забора крови. С помощью нового оборудования ветеринары теперь держат руку на пульсе и оперативно выявлять заболевания на ранней стадии.

"Также под микроскопом можно будет рассмотреть копыта, взять соскоб. Также провести, например, анализ фекалий, чтобы узнать, например, хорошо ли переваривается еда", - пояснила Карина Фоменко, начальник научного отдела парка Лосиный остров.

Пригодится микроскоп и для выявления паразитов. Оборудование планируют использовать и для изучения образцов почвы и воды, а также грибов и растений, занесенных в Красную книгу Московской области.

Ждут здесь и студентов. Ведь на базе лаборатории можно проводить полевые практики и стажировки для будущих специалистов в области экологии и ветеринарии.