На Новодевичьем пруду стартовали работы по искусственной аэрации

На Новодевичьем пруду начались плановые работы по искусственной аэрации. Специалисты на замерзшем водоеме рубят лунки и устанавливают специальное оборудование.

Это необходимо для того, чтобы обеспечить рыбам, водорослям и амфибиям доступ к воздуху и не дать им погибнуть под толстым слоем льда. Процедуру необходимо проводить каждый день, вплоть до весны. Особенно, если на улице температура гораздо ниже сезонной нормы.

"При сильных морозах, от минус 15 и выше, специалисты начинают принудительную искусственную аэрацию. Используются компрессорные установки и пневматические шланги, которые нагнетают кислород в эти лунки. За количеством растворенного кислорода следят специалисты аналитической лаборатории нашего предприятия", - сообщил Павел Сергеев, заместитель начальника управления по связям с общественностью ГУП "Мосводосток".