Лукашенко назначил нового посла в России: "Лишь бы кого туда не пошлешь"

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послом в России Юрия Селиверстова, который прежде руководил белорусским Министерством финансов.

Селиверстов по совместительству будет представлять Беларусь в интеграционных структурах, он также наделяется полномочиями заместителя премьер-министра.

По словам Лукашенко, руководитель его администрации Дмитрий Крутой характеризовал Юрия Селиверстова как человека жесткого, напористого, в хорошем смысле слова непоседу, готового "метаться по стране, соседним и другим странам". Президент Беларуси заявил, что "подумал, а почему бы в России не работать такому человеку".

Новому послу Лукашенко напомнил, что "посольство в России — это не просто посольство", а "второе правительство", поскольку связи между нашими государствами носят особый характер: "Это наша Россия. Поэтому лишь бы кого туда не пошлешь. И уровень должен быть соответствующий, и знания, и желание работать" (цитаты по БелТА).

Послом Российской Федерации в Республике Беларусь с 2022 года является Борис Грызлов. До этого назначения у него был опыт председательства в Парламентском собрании Союза Беларуси и России, затем он работал от России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине.

Комментируя тесное сотрудничество Москвы и Минска, белорусский лидер Александр Лукашенко заверил, что рассорить наши страны никому не удастся, невзирая на все активные старания недругов. Политик подчеркнул, что "мы с Россией как единое целое, и на нас смотреть отдельно на Беларусь, отдельно на Россию нет никакого смысла".