Жена показала Евгения Алдонина в важный день

Сегодня, 22 января, свой день рождения отмечает известный футболист Евгений Алдонин. Ему исполнилось 46 лет.

Одной из первых поздравила спортсмена его супруга Ольга. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с именинником и их двумя детьми. Причем на снимке позирует и старшая дочь Евгения от предыдущего брака с певицей Юлией Началовой Вера.

"С днем рождения! Все скажу лично", - коротко написала супруга Алдонину.

Пользователи Сети рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Фанаты отметили, как гармонично смотрится семья. Другие комментаторы сочли, что снимок старый. К такому выводу они пришли, обратив внимание, что на фотографии Евгений Алдонин выглядит совсем не так, как сейчас.

Дело в том, что футболист серьезно болен. Больше года спортсмен борется с раком поджелудочной железы. В результате недуга Алдонин сильно похудел и осунулся. Однако сдаваться он не намерен.

Сейчас Алдонин находится в немецкой клинике. Он перенес операцию и несколько курсов химиотерапии. Друзья и коллеги Евгения начали сбор средств на дорогостоящее лечение. Сам футболист долгое время скрывал болезнь даже от самых близких и не хотел привлекать внимание общественности.

