В Москве ядовитая змея укусила школьницу

В Москве ядовитая змея укусила 16-летнюю девушку. Проверка показала, что в квартире жили еще две опасные рептилии.

Инцидент произошел в жилом доме на Ярославском шоссе. Школьница в реанимации, пишет telegram-канал "112". Яд змеи может привести к некрозу тканей или ампутации

Межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. В ее ходе выяснилось, что в квартире проживала семья с тремя несовершеннолетними и куча животных диких животных, запрещенных к домашнему содержанию. Среди них – вараны макрея, танимбарские и короткохвостые питоны, краснокнижный островной полоз, а также три ядовитые змеи - островная, цейлонская и стройная куфии.