Владельцев дачных участков предупредили о риске мошеннических атак

Мошенники готовят массовые атаки на владельцев загородных участков в России. Об этом предупреждают в четверг, 22 января, эксперты в области информационных технологий и систем защиты информации.

Как пояснили специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО, они выявили выгрузку сведений по 10 тысячам российских садовых некоммерческих товариществ, что затрагивает, по сути, каждое десятое СНТ в России.

Руководитель сервиса Сергей Трухачев указал, что мошенники выбрали достаточно удобный период — зиму и весну, особенно сразу после новогодних праздников, когда многие владельцы реже посещают и используют дачные участки. Это снижает вероятность быстрой проверки информации и повышает эффективность атак, связанных с подменой контактов и с рассылками от имени администрации СНТ.

Дачников просят проявлять бдительность и перепроверять информацию, поступающую даже с, казалось бы, легитимных адресов или номеров по альтернативным каналам связи, пишет "Лента.ру".

Ранее граждан предупредили, что мошенники рассылают сообщения якобы от портала "Госуслуги", утверждая, что указанный пользователей электронный адрес невозможно использовать для отправки уведомлений. Чтобы усыпить бдительность, преступники применяют ряд приемов.

Проблема мошенничества дошла до высших кругов власти. Президент России Владимир Путин во время прямого телеэфира передачи "Итоги года" призвал граждан к повышенной бдительности: "Как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе, сразу же кладите трубку. Сразу же! Даже ни одного слова не нужно по этому поводу говорить".