В Кемеровской области ФСБ задержала готовившего атаки на ж/д инфраструктуру

ФСБ задержала диверсанта в Кемеровской области, который выполнял задание украинских спецслужб. Радикал готовил атаки на объекты железнодорожной инфраструктуры.

С киевскими кураторами общался с помощью иностранного мессенджера. В период с 22 по 25-й годы проживал в Польше, где и был завербован. После выполнения задач пособник неонацистов планировал сбежать обратно в Евросоюз.

Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к диверсии", за которую предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. ФСБ подчёркивает, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, понесут заслуженное наказание