Губернатор Курской области попал в ДТП

Глава Курской области Александр Хинштейн извинился перед жителями региона за то, что не смог приехать на запланированную встречу. Помешала автомобильная авария.

Как пояснил политик в своем Telegram-канале, его автомобиль занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину, но столкновения с другими машинами удалось избежать.

Хинштейна доставили в больницу. Губернатор подчеркнул, что обошлось без серьезных последствий — никто не пострадал. Однако пришлось перекроить рабочий график. Политик пообещал наверстать упущенное после выздоровления.

Между тем из Приморского края приходят трагические новости: в ДТП с автобусом погибли три человека. Как рассказала региональная прокуратура в своем Telegram-канале, авария произошла в селе Филипповка. Кроме погибших есть пятеро пострадавших — им оказывают медицинскую помощь. Прокуратура проверит соблюдение законодательства участниками происшествия, а также туристической организацией, которой принадлежал автобус.