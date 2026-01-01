Григорий Лепс подвел черту: эти концерты станут последними

Григорий Лепс решил прекратить гастролировать в 2026 году. Прославленный артист намерен сосредоточиться на личной жизни и работе над музыкой.

Певец, впрочем, не намерен совсем перестать выступать. У Григория Лепса запланировано несколько концертов вплоть до июня. Они станут последними в 2026 году, передает "Алена, Блин!".

"Буду работать в Москве или из Москвы. Возможно, будут небольшие выезды, но длинных и масштабных туров не планируется до 65-летия", - сообщил исполнитель.

Также в своем официальном телеграм-канале Григорий Лепс перечислил города небольшого тура: это Воронеж, Ростов, Краснодар, Ставрополь, Ессентуки.

Отметим, что певец недавно отдохнул в Таиланде со своей молодой возлюбленной Авророй Киба. Напомним, в 2024 году Григорий Лепс представил публике юную избранницу. Артист появился на красной дорожке в сопровождении красавицы Авроры Киба. Пара объявила, что готовится к свадьбе. Называли и дату торжества. "Поженимся летом", — говорил Григорий. Однако до сих пор грандиозного события так и не случилось.

