Мама отказалась от новорожденного потто в Московском зоопарке

У краснокнижных приматов потто из Московского зоопарка – пополнение. На свет появился малыш Нейтон. Маленький и пугливый ночной зверек с большими глазами родился у самки Неллии.

Детеныша тут же ждала незавидная, но характерная для их вида участь: мама отказалась от него, а потому Нейтона выкармливали сотрудники зоопарка детской смесью.

Сейчас потто содержат в вольере его родителей, но в отдельном помещении. Это необходимо для развития зверька, чтобы в дальнейшем он смог адаптироваться среди своих сородичей.