Трамп официально учредил придуманный им "Совет мира" — и сам же его возглавил

Придуманный Дональдом Трампом "Совет мира" официально создан. Церемония подписания устава новой организации прошла на экономическом форуме в Давосе.

Подпись под уставом поставил сам Трамп, объявив себя председателем международной организации. К США также присоединились еще 18 стран.

"Устав созданного по инициативе США "Совета мира" вступил в силу, после чего структура получила статус официальной международной организации", - заявил Трамп.

Американский президент добавил, что "как только этот Совет будет полностью сформирован, мы сможем делать практически все, что захотим".

Одновременно с этим Владимир Путин во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Москве пообещал направить миллиард долларов в "Совет мира". Средства, по словам президента, будут направлены "прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ".

Вопрос об участии России в "Совете мира" будет обсуждаться сегодня на встрече Путина с посланником Трампа Стивом Уиткоффом.