Глава Кузбасса вступился за врачей после гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

Врачебная ошибка — это несостоятельная версия в расследовании гибели девяти младенцев в роддоме №1 Новокузнецка. Об этом заявил в четверг, 22 января, глава Кемеровской области Илья Середюк.

Политик подчеркнул, что с выводами нельзя торопиться — нужно предоставить это право экспертам, которые занимаются изучением обстоятельств трагедии: "Я бы защитил врачей. По нашим данным, мы не склоняемся к тому, что в больнице была внутрибольничная инфекция".

Середюк рассказал, что у каждого умершего младенца был свой лечащий врач. По словам губернатора, не может быть, чтобы все лечащие врачи одновременно допустили одну ошибку.

Напомнил он и о том, что большинство малышей были недоношенными, некоторые мамы во время беременности не наблюдались у врачей: "Печально говорить, но будущие мамы не просто не следят за своим здоровьем, но у некоторых есть вредные привычки. Конечно же, недопустимо, что они приезжают в роддом на скорой в состоянии опьянения" (цитаты по ТАСС).

Тем временем в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области рассказали "Интерфаксу", что проверка показала: в роддоме, где скончались дети, не проводились надлежащие санитарно-противоэпидемические мероприятия. В частности, в оперблоке и в душевой комнате нашли грибок.

После трагедии в Новокузнецке глава региона велел приостановить так называемую оптимизацию — объединение лечебных учреждений, которое "ничего хорошего не несет". Середюк потребовал к таким вопросам подходить тщательно и сначала посоветоваться с людьми и врачами, сообщает РИА Новости.