Мерц пообещал защитить Гренландию от России

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе пообещал "защищать Данию, Гренландию и Север от угроз со стороны России".

Как подчеркнул политик, которого цитируют "Известия", Запад намерен "отстаивать принципы, на которых основано трансатлантическое партнерство, а именно — суверенитет и территориальную целостность".

В то же время Мерц попытался представить притязания США на Гренланди как элемент сдерживания России в Арктике. Глава германского кабмина принял версию Вашингтона о том, что его желание прибрать к рукам датскую автономию "необходимо для противодействия угрозам безопасности на Крайнем Севере".

Этому предшествовала попытка генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте обвинить Россию в обострении геополитической обстановки вокруг Арктики и, в частности, Гренландии. Политик заявил, что на тему сдерживания России — единственного государства, не входящего в НАТО — "была очень хорошая дискуссия" между членами военного блока.

При этом Россия не раз призывала сделать Арктический регион зоной, свободной от конфликтного потенциала. Российский посол в Канаде Олег Степанов подчеркнул, что Арктика представляет для всех региональных держав коллективные возможности по совместному освоению, развитию и сохранению этого уникального района.