Помощник президента России, доктор исторических наук Владимир Мединский напомнил, что хроника Второй мировой войны "издевательски беспощадна по отношению к славным потомкам викингов".

Как написал Мединский в своем Telegram-канале, президент США Дональд Трамп, в своих притязаниях на Гренландию высмеивающий способность Дании защитить свою автономию, прав по сути, хотя и ошибся в деталях. Трамп заявил, что "Дания пала перед Германией всего после шести часов боев и была совершенно неспособна защитить ни себя, ни Гренландию".

В действительности в 1940 году, когда войска "вермахта" перешли границу Дании, а в гавани Копенгагена был высажен немецкий десант, датская армии получила приказ короля Кристиана X сложить оружие всего через 2 часа 10 минут.

"Героическая" оборона Дании обошлась ее армии в 36 человек убитыми и ранеными, зато потом еще несколько тысяч датчан из "ваффен СС" погибли на Восточном фронте, в Демянском котле под Старой Руссой (1942 год), рассказал Мединский. Он не преминул напомнить также, что датский остров Борнхольм освобождали в 1945 году советские солдаты.

Способность Гренландии к обороне ранее высмеял американский лидер Дональд Трампа, заявив, что остров может рассчитывать лишь на пару собачьих упряжек.

Попытки европейцев напугать Соединенные Штаты совместной обороной острова поднял на смех и министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Он заявил, что действия лидеров стран Европы больше смешат, чем впечатляют или пугают: "15 итальянцев, 15 французов, 15 немцев — мне это кажется началом анекдота".