Вице-спикер Госдумы запустил кампанию против блокировки Telegram

Необходимо защитить Telegram от блокировки в России, чтобы мессенджер не разделил судьбу Roblox, Discord и ряда других сервисов. Об этом заявил в четверг, 22 января, вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков.

Как написал политик в своем Telegram-канале, многие ресурсы в России блокировали без предупреждения — люди узнавали об этом постфактум, когда что-то изменить было почти невозможно. Даванков призвал "действовать на опережение", чтобы это не повторилось с Telegram.

Вице-спикер Госдумы объявил о сборе подписей против блокировки Telegram, а также предложил подписать открытое письмо к создателю мессенджера Павлу Дурову с призывом открыть представительство Telegram в России — таково требование российского законодательства. По мнению Даванкова, это лишит Роскомнадзор оснований для блокировки.

16 января в профильном думском комитете заявили, что "мягкие ограничения работы Telegram будут время от времени применяться, собственно, к мессенджеру". Однако Роскомнадзор заверил, что не предпринимает какие-либо новые ограничительные меры в отношении Telegram.

В то же время власти России последовательно замедляют WhatsApp* и предупреждают о реальности его полной блокировки. В ответ администрация мессенджера заявила, что "мы намерены бороться за наших пользователей".

* принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена